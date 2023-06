Defesa de Bolsonaro no TSE se omite sobre desinformação contra urnas a embaixadores

Entre as provas inseridas na ação do TSE, mas sem acesso público, está o inquérito policial sobre o referido ataque hacker

Acontece hoje mais uma sessão que julga se Jair Bolsonaro (PL) ficará inelegível ou não. A investigação é em razão de mentiras e distorções sobre o sistema eleitoral em encontro com embaixadores, porém, a defesa do ex-presidente diz que não houve ilícito, mas se omite em demonstrar que as falas no evento teriam embasamento em evidências.

Em outro momento, o ex-presidente teria dito que o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que os resultados de 2018 podem ter sido alterados, e que não é a corte quem faz a contagem dos votos. As informações são da Folha de São Paulo.

A defesa alega que o discurso de Bolsonaro foi caracterizado com expressões como “ponto de vista”, “dúvidas legítimas” e “tentativa de exposição de aprimoramento do processo eleitoral”. Porém, o ex-presidente nunca disse que estava dando uma opinião, e chegou a afirmar que basearia sua fala em uma investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE.

“Tudo que vou falar aqui, está documentado, nada da minha cabeça”, disse aos embaixadores. “Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE”, completou.

“Nós não podemos enfrentar umas eleições sob o manto da desconfiança. Nós queremos ter a certeza de que, para quem o eleitor votou, o voto vai exatamente para aquela pessoa. O próprio TSE diz que em 2018 números podem ter sido alterados”, afirmou.

A apuração citada por Bolsonaro teve início em novembro de 2018 após o tribunal acionar a PF. Trechos desse mesmo inquérito tinham sido lidos por Bolsonaro quase um ano antes, em agosto de 2021, em entrevista à Rádio Jovem Pan e divulgados em suas redes sociais.

Entre as provas inseridas na ação do TSE, mas sem acesso público, está o inquérito policial sobre o referido ataque hacker.

Ontem, Bolsonaro se reuniu com deputados do PL e disse “não ser justo falar em ataque à democracia” para descrever o encontro. Também se referiu a suas falas como “críticas ou sugestões de aperfeiçoamento do sistema eleitoral”.

O julgamento no TSE teve início na última quinta-feira e será retomado nesta terça (27), com o voto do relator, a partir das 19h.