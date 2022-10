Defesa apresenta documento a TSE, mas diz que só entregará relatório sobre urnas após 2º turno

A afirmação foi dada em resposta à decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que determinou o enviou dos documentos à corte

Cézar Feitoza

Brasília, DF

O Ministério da Defesa afirmou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta quarta-feira (19) que só entregará o relatório da fiscalização do processo eleitoral após o fim do segundo turno.

A afirmação foi dada em resposta à decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que determinou o enviou dos documentos à corte.

“Ao término do processo será elaborado um relatório contemplando toda a extensão da atuação das Forças Armadas como entidades fiscalizadoras, com os documentos atinentes às atividades em comento. Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do Plano de Trabalho”, disse a Defesa.

“Assim sendo, convém esclarecer que, devido à atual inexistência de relatório, não procede a informação de que ocorreu entrega do suposto documento a qualquer candidato”, acrescentou.

Segundo a previsão das Forças Armadas, o relatório só deverá ser entrega em meados de janeiro ou no início de fevereiro.