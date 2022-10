Haddad diz que vai fundir secretarias de Administração Penitenciária e Segurança Pública

A declaração foi dada durante um evento de campanha em Poá, na Grande São Paulo, na tarde desta quarta-feira (19)

Lucas Lacerda

São Paulo, SP

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse que vai fundir as secretarias de Administração Penitenciária (SAP) e Segurança Pública (SSP), caso seja eleito. A declaração foi dada durante um evento de campanha em Poá, na Grande São Paulo, na tarde desta quarta-feira (19).

“Eu vou fundir a Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria de Segurança Pública. Vou fazer um modelo de integração da Polícia Militar com a Polícia Civil”, afirmou.

A declaração de Haddad, segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, foi dada após seu concorrente na eleição, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, dizer a policiais na sexta (14) que daria status de secretário ao chefe da Polícia Civil e ao comandante da Polícia Militar.

A medida tornaria as duas forças independentes da SSP, que acabaria. Após a publicação de reportagem da Folha de S.Paulo sobre a proposta, Tarcísio negou a intenção de extinguir a secretaria.

O candidato do Republicanos disse que pretende aproximar os comandos das polícias do governador, acabando com o escalão intermediário, intenção manifestada também por Haddad.

Hoje, além do chefe e do comandante, há um secretário-executivo para a Polícia Civil e outro para a Polícia Militar, ambos subordinados ao secretário de Segurança Pública.

A separação entre as funções de segurança pública e penitenciária aconteceu em janeiro de 1993, com a criação da Secretaria de Administração Penitenciária três meses depois do massacre do Carandiru, que terminou com 111 presos mortos.

No plano de governo de Haddad submetido ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não há menção à fusão das pastas.