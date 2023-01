De volta a Brasília, Michelle Bolsonaro posta foto com caixas de mudança

Michelle voltou ao Brasil nesta semana, após se mudar com Bolsonaro no fim do ano passado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro postou, nesta sexta-feira (27), um story no Instagram com várias caixas de mudança. Michelle havia deixado o Brasil no fim do ano passado, acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas voltou a Brasília nesta semana. A foto contém várias caixas e a legenda: “Preguiça de mudança”. Reprodução/Instagram Michelle não indicou a localização e nem afirmou onde irá morar após voltar de Orlando, na Flórida (Estados Unidos), onde Bolsonaro ainda continua.