De olho em 2024, Boulos quer se aproximar da militância do PT

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Em reunião nesta segunda-feira (20), o pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e a Executiva do PT na cidade decidiram organizar uma agenda para aproximar o deputado federal da militância petista.

Embora o apoio do PT a Boulos tenha sido chancelado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, ainda há setores da legenda na cidade que falam em ter candidatura própria.

Na conversa com Boulos, que foi pedida pelo PT, houve uma avaliação de que será preciso promover ações para engajar efetivamente os filiados ao partido na campanha do psolista.

Boulos, de sua parte, se disse disposto a fazer reuniões com lideranças de diretórios zonais para conversar sobre a campanha e o programa de governo.

Segundo o presidente do PT paulistano, Laércio Ribeiro, o partido pretende fazer essa rodada de discussões com o partido até junho. “Nossa prioridade neste momento é arregimentar a tropa. Depois teremos todas as etapas da campanha”, declarou.

O PT abriu mão da candidatura em prol de Boulos em retribuição ao gesto do atual deputado federal de ter apoiado Fernando Haddad para o Governo de São Paulo no ano passado. Os petistas deverão ocupar o posto de vice na chapa.