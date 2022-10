Datena se encontra com Lula para falar sobre o ‘futuro do país’

O apresentador do programa Brasil Urgente, no entanto, não vai declarar apoio a nenhum dos dois candidatos ao Palácio do Planalto

Mônica Bergamo

São Paulo, SP O apresentador José Luiz Datena se reuniu neste domingo (9) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro ocorreu na casa do ex-governador Márcio França (PSB), em São Paulo.

Portaria define regras de bolsas para beneficiários do Auxílio Brasil

À Folha de S.Paulo, Datena afirma que a conversa versou sobre o "futuro do país" e já estava previamente marcada. A reunião com o petista ocorre dois dias após um encontro entre o apresentador e o presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. Na sexta-feira (7), Datena estava ao lado do mandatário durante uma entrevista coletiva em que Bolsonaro se exaltou e proferiu novos ataques contra o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, e contra Lula. O apresentador do programa Brasil Urgente, no entanto, não vai declarar apoio a nenhum dos dois candidatos ao Palácio do Planalto. Seu programa é exibido na TV Bandeirantes, que se mantém neutra na disputa.