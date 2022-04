Datena fará 1ª aparição ao lado de Tarcísio de Freitas na cidade de Rodrigo Garcia

O pré-candidato ao Governo de São Paulo escolhido por Bolsonaro participará de encontro nacional do Republicanos, em São José do Rio Preto

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

Pré-candidato ao Senado pelo PSC, o apresentador de TV José Luiz Datena fará sua primeira aparição pública ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura, neste sábado (9).

O pré-candidato ao Governo de São Paulo escolhido por Jair Bolsonaro (PL) participará de encontro nacional do Republicanos em São José do Rio Preto que contará com as participações de Marcos Pereira, presidente da sigla, Diego Polachini, que comanda a legenda na cidade, e Datena.

São José do Rio Preto é a cidade de Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador do estado, que coloca sua origem interiorana como um dos trunfos da campanha pela reeleição, o que já tem aparecido em seu material de divulgação.

Em seu projeto original, Datena seria candidato ao Senado pela União Brasil na chapa de Garcia. No entanto, ele ficou indignado com a possibilidade levantada por João Doria (PSDB) de desistir da candidatura presidencial e permanecer no comando do estado.

Doria depois desistiu do recuo e manteve a candidatura federal, dizendo que a manobra foi realizada propositalmente para conseguir mais apoio no PSDB. No entanto, Datena manteve a decisão pela ruptura e filiou-se ao PSC, que faz parte da base de Tarcísio de Freitas.

Datena diz à reportagem que suas aparições ao lado do ex-ministro serão “uma coisa natural” a partir de agora. Sobre Tarcísio, diz que ele é “o melhor”.