Datena confirma candidatura ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O apresentador José Luiz Datena bateu o martelo pela candidatura ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB), descartando a pequena possibilidade que ainda havia de sair para vice-governador.

Ele diz também que recusou as investidas do presidente Jair Bolsonaro (PL), do ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura), do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e do presidenciável Ciro Gomes (PDT).

“Recebi vários convites, fiquei lisonjeado com todos eles. Sou um crítico do governo Bolsonaro, e o Tarcísio me convidou para ser senador. Sou crítico do governo Doria, e o Rodrigo me convidou também. Se as pessoas que eu critico me convidaram, é porque estou fazendo algo certo, estou do lado do povo”, disse Datena à coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Ele deverá concorrer pelo União Brasil, sucessor do antigo PSL, ao qual era filiado.

Datena deve permanecer no comando de seu programa na Bandeirantes até o prazo exigido pela lei, 30 de junho, mas diz que deixará de comentar temas nacionais em respeito aos demais candidatos ao Senado, que não têm essa tribuna.

“Datena entende e tem a sensibilidade necessária para lutar pelos interesses da população de São Paulo no Senado. Sua vida e atuação profissional sempre foram pautadas pela indignação e disposição de combater injustiças. Tê-lo ao meu lado, só engrandece nossa coligação”, disse Garcia.