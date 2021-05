Datafolha: Maioria dos brasileiros apoia CPI da Covid mas duvida de resultado

A maioria dos brasileiros (57%) acredita que a investigação será apenas uma encenação

A maioria dos brasileiros apoia a criação da CPI da Covid no Senado, mas duvida que a investigação terá algum resultado efetivo. Uma pesquisa do instituto Datafolha apontou que 82% são a favor da CPI. Fazem parte deste grupo inclusive os entrevistados que aprovam a gestão Bolsonaro. Concordam com a criação da CPI 67% dos que avaliam o governo como ótimo ou bom. Esse porcentual vai para 90% entre quem reprova o governo do presidente Jair Bolsonaro

A pesquisa do Datafolha foi realizada com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios, nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Pazuello vai à CPI, mas poderá ficar calado

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está convocado para a CPI, mas poderá se manter em silêncio durante o interrogatório, previsto para a próxima quarta-feira (19). O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus nesta sexta-feira (14) ao ex-ministro.

O pedido ao STF foi feito nesta quinta-feira (13) pela Advocacia-Geral da União (AGU). O órgão solicitou também que o ex-ministro da Saúde ficasse imune a algumas medidas, entre as quais a prisão.