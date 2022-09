Datafolha: Lula e Bolsonaro seguem empatados entre brancos; petista lidera entre negros

Veja como os dois evoluíram nas pesquisas desde maio por cor da pele

Júlia Barbon

Rio de Janeiro, RJ

A última pesquisa Datafolha mostra estabilidade nas intenções de voto por cor da pele. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) seguem empatados entre quem se declara branco, e o petista continua liderando com folga entre pardos e pretos.

Ambos agora registram 41% no primeiro grupo. No segundo, o ex-presidente oscilou de 48% para 49% nesta semana, enquanto o presidente segue com 32%. Já no terceiro, Lula variou de 55% para 57%, e o rival, de 25% para 26%.

O levantamento ouviu 6.800 pessoas de terça (27) até esta quinta (29) e tem margem de erro de dois pontos no geral, que sobe para três pontos entre pretos.

No Brasil, 42% do eleitorado se declara pardo, 35%, branco, e 15%, preto, segundo o Datafolha. Amarelos e indígenas não foram incluídos porque as bases de dados são muito pequenas.

Abaixo, veja como os dois adversários estão evoluindo por cor nas respostas estimuladas, ou seja, em que os nomes dos candidatos são lidos ao entrevistado. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é BR-09479/2022.