Datafolha: 58% quer Tarcísio disputando reeleição em SP; 30%, a Presidência

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 10, mostra que 58% dos paulistas acreditam que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deveria disputar a reeleição em São Paulo no pleito de 2026. Enquanto isso, 30% preferem que o republicano concorra à Presidência da República. Já 12% não souberam responder.

Tarcísio já negou diversas vezes publicamente que será candidato ao Planalto no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tornado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político. O governador tem defendido a candidatura do capitão reformado e afirma que disputará novamente o Executivo paulista. Entre os entrevistados pelo instituto que se declaram bolsonaristas, 61% dizem que Tarcísio deveria tentar disputar novamente o governo, e 32%, que deveria tentar a Presidência.

No entanto, nos bastidores a possibilidade não é descartada e há movimentações até para construir um sucessor do republicano no Estado. Nesse sentido, a pesquisa Datafolha também questionou os entrevistados sobre qual candidato o governador de São Paulo deveria apoiar caso o republicano opte por sair candidato a presidente nas próximas eleições.

Para 23%, Tarcísio deveria declarar apoio ao influenciador digital e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), apesar de ele hoje também estar inelegível por oito anos pela Justiça Eleitoral. Por outro lado, 22% acreditam que o chefe do Executivo estadual deveria endossar uma candidatura do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). O emedebista foi apoiado por Tarcísio nas eleições de 2024 e desde então, ambos fomentam uma relação de proximidade e alinhamento de pautas.

Na sequência, aparece o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), com 10% de preferência dos paulistas. Em seguida, estão o prefeito do município de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), e o deputado federal Ricardo Salles (Novo), ambos com 7%.

Já o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, surge com 6%. E o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), aparece por último com 3%.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores com mais de 16 anos, de 81 cidades paulistas, de 1 a 3 de abril. A margem de erro das porcentagens é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Tarcísio se reelegeria governador de SP se eleição de 2026 fosse hoje

A pesquisa Datafolha mostra que Tarcísio se reelegeria como governador de São Paulo se a eleição de 2026 fosse hoje. O atual chefe do Executivo estadual derrotaria todos os potenciais adversários no segundo turno e também aparece à frente nos cenários de primeiro turno apontados pelo levantamento.

Em uma disputa em que o vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) fosse candidato, Tarcísio tem 41% das intenções de voto contra 25% do pessebista. Na amostra, o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB) aparece em terceiro lugar com 15%. Em seguida, estão o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), com 6% e o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 4%. 9% votariam em branco e 1% não sabem.

A pesquisa Datafolha foi feita com 1.500 eleitores que têm mais de 16 anos, em 81 cidades do Estado, entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Estadão Conteúdo