No passado, alta de tarifa a produtos atingiu logo a inflação, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou que “precisamos entender as mudanças sobre tarifas e como afetam setores e produtos”. Ele ressaltou que o Fed de Nova York desenvolveu modelos econométricos para avaliar impactos sobre os preços provocados por tarifas e destacou que “no passado, alta de tarifa a produto comprado por consumidor atingiu logo a inflação”.

Williams destacou que “mudança de políticas (do governo dos EUA) terá grande efeito sobre economia nos próximos dois anos”.

Ele ponderou que “a melhor defesa a estagflação é Fed manter postura para cumprir seus dois mandatos”.

Na sua avaliação, o Fed “está focado em levar a inflação à meta de 2%”.

De acordo com Williams, os dirigentes do banco central americano estão comprometidos em trabalhar para viabilizar a estabilidade de preços e máxima geração de empregos no país. “A independência do Fed é muito importante para entregar melhor resultados.”

Ele fez os comentários em San Juan, Porto Rico, em evento promovido pela Puerto Rico Chamber of Commerce.

Estadão Conteúdo