Daniel Silveira vai a evento no Palácio do Planalto sem tornozeleira

Silveira apareceu sentado ao lado de ministros no evento de saída de chefes dos ministérios para disputar a eleição

Na manhã desta quinta-feira (31), o deputado federal Daniel Silveira (União Brasil), chegou ao plenário da Câmara dos Deputados para colocar a tornozeleira eletrônica, imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, na noite de quarta(30). Entretanto, o deputado deixou o local sem o objeto e seguiu para Palácio do Planalto.

Silveira apareceu sentado ao lado de ministros no evento de saída de chefes dos ministérios para disputar a eleição. O deputado descumpre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que impôs multa diária de R$ 15 mil e bloqueou contas bancárias do parlamentar até o cumprimento da decisão.

Paulo César Rodrigues de Faria, advogado de Silveira, divulgou um manifesto esclarecendo que o deputado irá colocar, na Câmara dos Deputados. No entanto, o manifesto pediu para que a Polícia Federal “não se atrase” devido aos compromissos parlamentares.

Na última terça, o deputado dormiu no escritório dele na Câmara, quando disse que não cumpriria a determinação de Moraes.

Alexandre de Moraes ainda abriu novo inquérito para apurar desobediência a decisão judicial e solicitou ao presidente do STF, Luiz Fux, a convocação para esta sexta-feira (1º) de sessão plenária virtual extraordinária para análise colegiada de sua decisão.

Após usar a Câmara como escudo e dormir no local para tentar se esquivar da decisão, Silveira foi alvo no final da tarde da Polícia Federal e de agentes da Polícia Penal, que se deslocaram ao Legislativo para fazer cumprir a ordem judicial.

Ao delegado e aos policiais foi entregue um documento do próprio Daniel Silveira dizendo que ele não cumpriria a ordem do ministro do STF. Os policiais saíram do local e foram relatar a Moraes sobre a recusa do parlamentar em acatar a decisão