Damares, Zambelli e Celina Leão montam comitê de mulheres a favor de Bolsonaro

Deputadas e senadoras que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL) montaram nesta quinta-feira, 6, um “comitê de mulheres” para impulsionar a candidatura à reeleição do chefe do Executivo. O objetivo das parlamentares é virar votos em seus Estados a favor de Bolsonaro, que enfrenta alta rejeição no eleitorado feminino. Uma das líderes do grupo é a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF), pastora e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.

As parlamentares se reuniram com Bolsonaro e a primeira-dama Michelle nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada. “Esse é o presidente que levou água para as mulheres ribeirinhas, para o Nordeste, que dobrou o Bolsa Família, que perdoou o Prouni impagável. Como ele não cuida de mulheres pobres, periféricas, negras? É por esse presidente que nós vamos lutar todas unidas, o senhor pode ter certeza que nós faremos a diferença. Cada uma delas aqui será coordenadora do seu Estado”, disse a deputada Celina Leão (PP), que foi eleita vice-governadora do DF na chapa de Ibaneis Rocha (MDB).

O grupo também conta com as deputadas Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), que se reelegeram, e a senadora eleita Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura, além de outras parlamentares bolsonaristas. A primeira-dama elogiou o “comitê de mulheres”. “Com certeza será um grande jardim florido, presidente, que irá exalar um bom perfume no seu trabalho pelas cinco regiões do nosso Brasil. Contem com o meu apoio, estarei aqui com vocês lutando. Nós, como mulheres, temos esse dever”, afirmou.

