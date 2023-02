Damares tenta ampliar licença de mães de prematuros

O PL apresentado prevê, também, que as mães continuem a receber o salário-maternidade pelo mesmo período

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) apresentou, nesta quinta-feira (16), o Projeto de Lei nº 386/2023 que amplia a licença maternidade para mães de bebês prematuros por mais 60 dias, sendo que o prazo passaria a ser contado após a alta hospitalar da criança.

“Alguns bebês ficam até meses internados até estarem plenamente recuperados. E aí, quando finalmente vão para casa, acabou o período de afastamento das mães do trabalho. Queremos proporcionar esse momento tão importante de fortalecimentos de laços desta família”, explica a parlamentar.

Além de ampliar o período de licença, o PL apresentado na quarta-feira (8) prevê, também, que as mães continuem a receber o salário-maternidade pelo mesmo período. Se aprovada conforme o texto original, a medida entra em vigor na data de sua publicação.

Damares Alves explica que a extensão do período de recebimento do benefício não geraria novos gastos para a Previdência, uma vez que, desde o ano passado, o direito é garantido, com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Queremos segurança jurídica para essas famílias. Para que aproveitem ao máximo esse tempo de qualidade com o bebê e estejam absolutamente tranquilos de que não terão esse direito ameaçado por uma mudança de jurisprudência”, afirma a senadora.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a prematuridade atinge 340 mil bebês brasileiros todos os anos no Brasil. São 931 partos prematuros, por dia – ou seis nascimentos pré-termo a cada 10 minutos.