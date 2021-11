Cúpula da PF segura indicação de ex-chefe da Lava Jato para cargo no Canadá

O delegado Igor Romário de Paula teve sua indicação para o cargo de adido no Canadá brecada pela cúpula da PF

Camila Mattoso

São Paulo, SP

Conhecido por ter sido o chefe do grupo da Lava Jato na Polícia Federal de Curitiba, o delegado Igor Romário de Paula teve sua indicação para o cargo de adido no Canadá brecada pela cúpula da PF.

O delegado foi diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado do órgão no início do governo Bolsonaro até fevereiro deste ano, quando deixou o posto com uma indicação formal para esse cargo no exterior.

A decisão de nomeação foi do ex-diretor-geral Rolando de Souza. O atual DG, Paulo Maiurino, havia referendado o ato, mas o processo paralisou. Segundo informações apuradas pela coluna, Maiurino decidiu revisar sua decisão.

Uma das possibilidades é a de que outro delegado seja indicado ao cargo.

O posto no Canadá ainda não foi criado.

Procurada, a PF não respondeu as perguntas enviadas pelo Painel, da Folha de S.Paulo.