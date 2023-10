CPMI do 8/1 tem última sessão cancelada

Mesmo sem essa oitiva, Arthur Maia marcou para o dia 17 de outubro a leitura do relatório final da relatora da comissão

A sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, que teria o último depoimento hoje (5), foi cancelada pelo deputado Arthur Maia, presidente da comissão, já que a expectativa era de baixo quórum entre os parlamentares.

O subtenente Beroaldo José de Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal, seria ouvido. Ele havia sido convocado no requerimento apresentado pelo deputado Delegado Ramagem, com a justificativa de que o agente “atuou em campo no dia 8 de janeiro e buscou dissuadir a perturbação da ordem pública, chegando a ser promovido por ato de bravura”.

O depoimento do subtenente seria o segundo de um policial que atuou durante os atos de 8 de janeiro, que levaram à invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. Além de Freitas Júnior, a cabo Marcela da Silva Morais Pinto também já falou aos parlamentares.

Mesmo sem essa oitiva, Arthur Maia marcou para o dia 17 de outubro a leitura do relatório final da relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama, com votação no dia seguinte. Até então, 20 pessoas foram ouvidas, mas ainda não há um consenso entre os governistas e a oposição.