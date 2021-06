CPI: Senador sugere ‘motivação pessoal’ de Miranda

O deputado Luís Miranda se irritou com a acusação e outras falas que reclamavam que ele estava agindo como se fosse parte da Comissão

Com um dia marcado por bate-bocas e acusações, o senador Marcos Rogério (DEM) sugeriu que seu colega de partido, depoente e deputado Luís Miranda (DEM) possa ter “motivações” com as denúncias apresentadas pelo deputado e irmão. Com a fala, a sala, que já estava cheia de gritarias, piorou e pedidos para que ele explicasse a acusação. Rogério não quis responder.

O deputado Luís Miranda se irritou com a acusação e outras falas que reclamavam que ele estava agindo como se fosse parte da Comissão. “E vocês querem que eu fique ouvindo? Vocês acabaram de dizer que eu tenho interesses pessoais!” Após isso, o presidente da mesa Omar Aziz (PSD-AM) suspendeu a sessão.

Rogério interrogava o irmão de Luís Miranda, o servidor do Ministério da Saúde, Luís Ricardo Miranda, sobre documentos apresentados que supostamente mostravam erros nos contratos de compra do imunizante indiano Covaxin. Anteriormente, o senador chegou a questionar o deputado se ele quem teria indicado o irmão ao cargo dentro do Ministério da Saúde.

Denúncia

Na última terça-feira (22), o deputado revelou que durante negociações para compra da vacina Covaxin, da empresa indiana Bharat Biotech, houveram “pressões anormais” a seu irmão. Segundo Miranda, o governo de Jair Bolsonaro comprou o imunizante com uma valor cerca de 1.000% maior do que o anunciado pela própria fabricante.

Tudo ocorreu no final de fevereiro, período em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não havia autorizado a importação do imunizante, que apenas aconteceu no início deste mês.

Em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), Luís Ricardo disse que o governo o pressionou para a compra da vacina e para favorecer a Precisa Medicamentos, empresa que intermediava o processo. Vale lembra que a empresa já está na mira da CPI, que já quebrou os sigilos de um de seus sócios, Francisco Emerson Maximiano.

Esperava-se que Maximiano falasse a Comissão na última quarta-feira (23), porém, um dia antes, a defesa do empresário alegou que ele não poderia prestar depoimento porque está em quarentena após voltar de uma viagem à Índia.