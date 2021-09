CPI quer posicionamento da Caixa após motoboy dizer que sacava quase meio milhão sem dificuldades

Ivanildo Gonçalves confessou que já sacou “400 e poucos mil” em agência da Caixa no Aeroporto sem dificuldades

A CPI da Pandemia no Senado enviou ofício à Caixa Econômica Federal após o depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, funcionário da VTCLog, empresa de logística com contratos no Ministério da Saúde. Como revelou o Jornal de Brasília, Ivanildo sacou R$ 4,7 mihões em favor da empresa.

Após a reportagem, a CPI buscou ouvir Ivanildo. Ele chegou a conseguir no Supremo (STF) o direito de faltar, mas decidiu comparecer na última quarta-feira (1º). O motoboy confirmou aos senadores que sacava os valores e disse que já chegou a sacar “400 e poucos mil” reais na boca do caixa sem problemas. A agência mais usada por Ivanildo era a da Caixa Econômica localizada no Aeroporto de Brasília.

Os altos valores chamam atenção da CPI, o que levou o presidente Omar Aziz (PSD-AM) a enviar ofício à Caixa. Nele, Aziz pergunta se a agência informada por Ivanildo chegou a comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) os saques exorbitantes.

Omar Aziz quer saber também quantas agências da Caixa existem próximas à sede da VTCLog em Brasília-DF, no Setor de Cargas. Isso porque o Aeroporto fica cerca de 20 quilômetros distante da empresa na qual Ivanildo é funcionário.

O motoboy disse que os saques eram feitos sob ordens de Zenaide Sá Reis, funcionária do departamento financeiro da VTCLog. Zenaide entregava boletos de pagamentos e dados de contas para depósito a Ivanildo. Ele levava os dados, sacava o dinheiro na agência e pagava/depositava ali mesmo. A CPI desconfia de que um dos beneficiários destes pagamentos era Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde.