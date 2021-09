CPI pede acesso a prontuário completo de morte de Anthony Wong

Dossiê produzido por médicos da Prevent Senior acusam a empresa de alterar prontuários para ocultar problemas com tratamento precoce

Julia Chaib

A CPI da Covid aprovou requerimento nesta quarta-feira (22) pedindo acesso ao prontuário médico sobre a morte de Anthony Wong. Dossiê produzido por médicos que trabalhavam na Prevent Senior acusam a empresa de alterar prontuários médicos para ocultar eventuais problemas com o chamado tratamento precoce.



Em particular, o documento menciona os casos do médico Anthony Wong e Regina Hang, mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang -ambos morreram de Covid-19. A CPI pediu acesso à integra dos relatórios médicos referentes aos casos de ambos.