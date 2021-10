CPI ouve ex-médico e beneficiário da Prevent Senior nesta quinta (7)

No último dia de depoimentos, comissão segue apurando irregularidades cometidas pela Prevent em meio à pandemia

A CPI da Pandemia terá, nesta quinta-feira (7), seus últimos depoimentos. Senadores ouvirão Walter Correa de Souza Neto, ex-médico da Prevent Senior. Também será ouvido um beneficiário da operadora, Tadeu Frederico de Andrade.

A comissão segue apurando as supostas irregularidades cometidas pela Prevent em meio à pandemia. A operadora de planos de saúde é acusada de ocultar mortes por covid-19, obrigar médicos a receitar o “kit covid” com medicamentos ineficazes, estimular a alta precoce de pacientes, dentre outras irregularidades.

As informações constam em dossiê elaborado pelos próprios médicos da empresa. Walter é um dos 12 profissionais que produziram o documento, que já está em mãos da CPI. A comissão apura a relação do plano de saúde com o chamado “gabinete paralelo” do Palácio de Planalto, que teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia.

Para o relator Renan Calheiros (MDB-AL), é importante ouvir os envolvidos no caso Prevent Senior antes de encerrar as oitivas. “É muito importante que nós terminemos os depoimentos com a presença de um médico da Prevent Senior e com uma pessoa que contraiu o vírus e foi tratada pela Prevent Senior. São depoimentos importantes, insubstituíveis”, disse o senador.