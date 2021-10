Queiroga volta a falar no fim do uso de máscaras

“Essas questões estão sendo tratadas pela área técnica e logo que tenhamos uma posição nós vamos informar à população do Brasil”, disse

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender o fim do uso de máscaras de proteção facial. Nesta quarta-feira (6), Queiroga afirmou que, com o avanço da vacinação no país, o acessório deve ser facultativo e apenas nos lugares em que haja grande concentração de pessoas.

“A ideia é fazer isso de forma gradual, ao ar livre, né? Por exemplo, em um estádio de futebol, um evento. Tem que ver o número de público”, declarou. Queiroga disse que “em breve” vai anunciar a mudança.

“Essas questões estão sendo tratadas pela área técnica e logo que tenhamos uma posição nós vamos informar à população do Brasil”, disse o ministro.

Queiroga reiterou que tem conversado com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro afirma que Bolsonaro tem dado apoio às ações da pasta. “Todos nós ficamos muito ansiosos com essa questão da pandemia. Vamos trabalhar para trazer mais tranquilidade sanitária ao país.”