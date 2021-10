CPI: Eliziane Gama envia sugestões sobre VTCLog a Renan Calheiros

Senadora fez análise de contrato entre a empresa de logística e o Ministério da Saúde

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) enviou ao relator da CPI da Pandemia, senador Renan Calheiros, um relatório técnico sobre a empresa de logística VTCLog, investigada pelo colegiado. Eliziane analisou o contrato entre a VTCLog e o Ministério da Saúde.

No relatório técnico, Eliziane sugere que a licitação que culminou na contratação da VTCLog seja analisada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A senadora levanta a suspeita de um “jogo de planilha”, dado o fato de que a empresa ofereceu descontos substanciais em diversos itens de menor demanda, mas não no serviço de picking, de demanda elevada.

A senadora também sugere que sejam abertos processos administrativos ou inquéritos da Polícia Federal para apurar se houve crimes por parte de agentes públicos na elaboração do edital de licitação ou dos termos aditivos. “Dada a diferença de um centavo entre as propostas no pregão, e posterior desqualificação da primeira colocada, também é válido investigar se houve conluio entre as empresas participantes”, diz o relatório de Eliziane.

Caberá ao senador Renan Calheiros analisar se as sugestões deverão ou não ser incluídas no relatório final da CPI. O documento deve ser lido no próximo dia 19.

A VTCLog firmou acordo com o Ministério da Saúde na gestão do deputado federal Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara. A empresa entrou na mira da CPI após o Jornal de Brasília noticiar que um funcionário sacou R$ 4,7 milhões para realizar depósitos e pagamentos de boletos. Renan Calheiros chegou a afirmar que um destes pagamentos beneficiou Roberto Dias, ex-diretor de Logística do Ministério. Dias e os executivos da VTCLog negam.

Leia na íntegra o relatório de Eliziane Gama:

Relatório Técnico Análise Contrato 59-2018 VTCLOG e Adivitos – Final by Jornal de Brasília on Scribd