CPI dos Atos Antidemocráticos envia ofício ao STF pedindo reunião com Moraes

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) afirmou que a CPI dos Atos Antidemocráticos enviou um ofício ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, para pedir a realização de uma reunião com ele, com o objetivo de tratar de questões da investigação dos atos.

No ofício, assinado presidente da comissão, Vigilante destacou que alguns andamentos dos trabalhos da CPI depende da confirmação de Moraes, uma vez que ele é relator. Motivo pelo qual está sendo solicitada esta reunião.