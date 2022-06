Aliados de Bolsonaro propõem CPI da Petrobras

Na Câmara, quem está angariando as assinaturas é o líder do PL na Casa, que já reuniu 70, entre elas Eduardo Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL) e Daniel Silveira (PTB)

Menos de uma semana após o presidente Jair Bolsonaro (PL) falar sobre a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras, o PL finazou, nesta terça-feira (21), o requerimento para pedir a abertura da investigação.

O pedido vem após uma série de aumentos nos combustíveis. A comissão deve investigar supostas irregularidades nos preços principalmente da gasolina e do diesel.

Na Câmara dos Deputados, quem é o autor do pedido e está angariando as assinaturas é o líder do PL na Casa, Altineu Côrtes, que já reuniu 70, entre elas a do filho 03 de Bolsonaro, Eduardo, Bia Kicis (PL) e Daniel Silveira (PTB).

Para que a comissão seja instaurada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), o deputado precisa de, ao menos, 171 assinaturas.

Segundo o requerimento dos apoiadores, a CPI do Preço dos Combustíveis investigará “supostas irregularidades no processo de definição de preços dos combustíveis e outros derivados do petróleo no mercado interno”.

“O país assiste estupefato à escalada sem precedentes dos preços dos combustíveis e produtos relacionados, o que tem impacto direto sobre a inflação, e, naturalmente, gera prejuízos à população”, diz o documento.

Se instalada, a comissão será composta por 25 membros titulares e outros 25 suplentes. O prazo inicial é de 120 dias, podendo haver prorrogação, de acordo com o requerimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A política de preços é definida pela direção e conselheiros da estatal, que são indicados pelo governo federal. Atualmente, dos 11 membros do conselho, seis foram indicado por Bolsonaro. Ontem (20), José Mauro Coelho, o então presidente da Petrobras, pediu demissão após novo aumento nos preços e pressões.