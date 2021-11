CPI da covid levará relatório a Tribunal em Haia

Vale lembrar que, entre os 78 pedidos de indiciamento entre pessoas físicas e empresas, está a do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou, nesta quarta-feira (24), que parlamentares brasileiros irão apresentar à procuradoria do Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, o relatório de conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

O tribunal é onde são julgados crimes de guerra e contra a humanidade. Vale lembrar que, entre os 78 pedidos de indiciamento entre pessoas físicas e empresas, está a do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A comissão foi criada para investigar as ações e omissões do governo no enfrentamento à pandemia de covid-19, que já tem mais de 600 mil mortes. Segundo o relatório, Bolsonaro foi omisso e escolheu agir “de forma não técnica e desidiosa”, além de ter exposto a população ao vírus.

Ainda não há uma data definida para o encontro dos parlamentares. “O Tribunal confirmou que nos receberá para que possamos apresentar o relatório com os resultados da CPI da Pandemia”, escreveu.

ATENÇÃO! Acabamos de receber resposta da procuradoria do Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia. O Tribunal confirmou que nos receberá para que possamos apresentar o relatório com os resultados da CPI da Pandemia. — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) November 24, 2021