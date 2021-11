Bolsonaro diz que pretende participar de debates em 2022

Nas últimas eleições, Bolsonaro apenas participou do primeiro debate. Após isso, o presidente sofreu um ataque em setembro

Com a aproximação das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que pretende participar dos debates eleitorais presidenciais de 2022, ao contrário do que ocorreu em 2018.

“Eu pretendo participar de debates. Não pude participar na última (eleição), porque estava convalescendo ainda. Da minha parte não vai ter guerra. Tenho quatro anos de mandato para mostrar o que fiz. Agora, não posso aceitar provocação. Coisas pessoais, porque daí você foge da finalidade de um bom debate”, disse Bolsonaro em entrevista à Rede TV.

Nas últimas eleições, Bolsonaro apenas participou do primeiro debate. Após isso, o presidente sofreu um ataque em setembro, não podendo participar dos que se seguiram.

No único debate em que participou não havia nenhum representante petista, já que, na época, o partido ainda insistia em Lula, que estava preso. Foi apenas no segundo debate que Fernando Haddad, antes vice de Lula, se tornou candidato. Nesse período, Bolsonaro já estava liberado para ir a argumentação, mas preferiu não.

Mesmo com as constantes provocações sobre o fato, Bolsonaro coloca condições para a participação.

“Eu espero que as televisões que por ventura forem organizar o debate, que levem à risca bastante essa questão. É para falar do meu mandato. Até a minha vida particular fique à vontade, mas que não entrem em coisas de família, amigos, que não vai levar a lugar nenhum”, disse.