CPI aprova requerimento para ter acesso ao prontuário completo de Regina Hang, mãe de Luciano Hang

Segundo dossiê elaborado por médicos da Prevent Senior, a empresa fraudou elementos no relato sobre a internação e a morte de Regina

BRASÍLIA, DF

A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira (22) requerimento para ter acesso à íntegra do prontuário médico de Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang, morta em fevereiro. Segundo dossiê elaborado por médicos que trabalharam na Prevent Senior entregue à comissão, a empresa fraudou elementos no relato sobre a internação e a morte de Regina.



Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, o prontuário médico da mãe do empresário afirma que ela morreu em consequência de uma pneumonia bacteriana e não cita a Covid-19, motivo pelo qual foi internada na unidade hospitalar Sancta Maggiore (em São Paulo), como causa da morte.



A ligação do falecimento com o coronavírus foi omitida no registro, afirma o dossiê. Além disso, o prontuário também relata que a paciente recebeu tratamentos precoces de medicamentos ineficazes contra a doença, como azitromicina, hidroxicloroquina, prednisona e colchicina, antes de morrer.



Segundo o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, que presta depoimento à CPI nesta quarta, a comissão não teve acesso ao documento completo. “Essas informações que os senhores têm foram subtraídas da empresa, e podem estar incompletas e adulteradas. (…) Os senhores não receberam o prontuário completo. Tem informações a mais”, afirmou. Logo em seguida, os senadores aprovaram requerimento para acessar o documento na íntegra.