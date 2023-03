Costa sobre Abin: Assim que tivermos nova direção, vamos reformular

Durante o governo Bolsonaro, a Abin operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira, 14, que o novo nome para comandar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) já foi indicado. Assim que o órgão tiver uma nova direção, o seu trabalho será reformulado, afirmou.

Ele evitou comentar sobre a atuação da Abin no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como revelou hoje o jornal O Globo, durante os três primeiros anos da gestão do ex-chefe do Executivo, a agência operou um sistema secreto de monitoramento da localização de cidadãos em todo o território nacional.

Costa garantiu que, sob sua gestão, toda lei será respeitada e eventuais denúncias serão levadas aos órgãos responsáveis, como Controladora Geral da União (CGU), Ministério Público e Judiciário como um todo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu a Abin para a Casa Civil, pasta diretamente ligada à Presidência da República. O órgão estava anteriormente sob comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), único ministério comandado por um militar na Esplanada, o general Gonçalves Dias.

A estratégia do governo é desmilitarizar a Abin, após o fracasso na antecipação e monitoramento das invasões do dia 8 de janeiro, e reformular o órgão em uma tentativa de “limpar” os serviços de inteligência e segurança institucional de militares ainda fiéis a Bolsonaro.

Estadão conteúdo