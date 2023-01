Costa Neto diz que PL está ‘fechado’ com Marinho na disputa pelo Senado

Em vídeo divulgado pelo PL, Valdemar Costa Neto afirmou que a candidatura de Marinho tem o aval do PP e do Republicanos

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse nesta segunda-feira, 16, após uma reunião com parlamentares, que o partido está “fechado” com o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), que deve disputar o comando do Senado, em 1º de fevereiro, contra o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Em vídeo divulgado pelo PL, Valdemar Costa Neto afirmou que a candidatura de Marinho tem o aval do PP e do Republicanos. Além disso, o dirigente disse que vai conversar com presidentes de outros partidos para angariar apoio.

“Estamos fechados com Rogério Marinho para valer. A mim, vai caber manter contato com os outros presidentes, para a gente fechar o nosso bloco, com PP, com o Republicanos, e manter contato com os outros partidos também. Cada um vai ter uma função”, disse Costa Neto.

“Todos os senadores do partido chegaram à conclusão de que nós temos votos para ganhar. A eleição vai ser disputada e temos muita chance de ganhar. Vamos ganhar essa eleição”, declarou. O PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá neste ano a maior bancada do Senado, com 14 assentos. O PSD de Pacheco, por sua vez, contará com 11 parlamentares.

Além de Costa Neto e Marinho, participaram da reunião de hoje o líder do PL no Senado, Wellington Fagundes (MT), o líder da bancada na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), e o senador Carlos Portinho (PL-RJ), que foi líder do governo Bolsonaro no Senado ano passado.

Estadão Conteúdo