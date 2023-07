Coronel Naime é encontrado desacordado em cela e é levado para o hospital

Naime foi preso no início de fevereiro, no âmbito operação que investiga possível omissão ou conivência de autoridades nos atos antidemocráticos

O ex-comandante de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Jorge Eduardo Naime, foi encontrado desacordado em sua cela, na Academia Policial, na madrugada desta quinta-feira (13). Ele foi levado para o Hospital de Base (IHBB) e levado de volta para a corporação horas depois.

Naime foi preso no início de fevereiro, no âmbito operação que investiga possível omissão ou conivência de autoridades nos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro.

Na data, um grupo contrário ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.