Conversas entre Bolsonaro e PP avançam e dirigentes articulam para filiar presidente em breve

As conversas entre Jair Bolsonaro e o PP avançaram nos últimos dias. Comandante nacional da sigla, Ciro Nogueira (PI) começou a consultar oficialmente estados a respeito da filiação e atua para acomodar o presidente da República.

Segundo dirigentes, apesar de resistências locais, a articulação é para concretizar o assunto nos próximos dias.

O presidente se aproximou ainda mais do centrão em um momento de fragilidade, quando se viu ameaçado por mais de cem pedidos de impeachment e pelo avanço da CPI da Covid.

A expectativa é que a filiação ocorra em breve.

Em julho, o presidente afirmou que procurava um partido para “chamar de seu”. “Tentei e estou tentando um partido que eu possa chamar de meu e possa, realmente, se for disputar a Presidência, ter o domínio do partido. Está difícil, quase impossível”, disse em entrevista à Rádio Grande FM, de Mato Grosso do Sul.