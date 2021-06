Relator vê ao menos quatro motivos para votar pela saída da deputada do cargo

O relator do caso da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) no Conselho de Ética da Câmara, Alexandre Leite (DEM-SP) afirma que há quatro motivos para justificar a cassação da parlamentar. O Conselho deve decidir o caso em votação nesta terça-feira (8).

Em relatório, Leite afirma que Flordelis abusou das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso e tentou fraudar o andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado da deliberação no conselho. Para o relator, a deputada mentiu ao não conseguir comprovar o que alegou como defesa e mentiu sobre a compra da arma usada no crime.

Flordelis teria ainda tentado cooptar uma testemunha e abusou das prerrogativas que o mandato de deputada lhe dá ao tentar culpar os filhos pela morte do marido.

Flordelis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo. Ele foi morto a tiros na casa da família, em Niterói (RJ), em 16 de junho de 2019. Ao UOL, Flordelis nega tanto o crime quanto a quebra de decoro. “Mantenho a minha fé no cumprimento da Justiça, pois tenho a consciência limpa, sei que sou inocente e que a verdade vai prevalecer acima de tudo.”