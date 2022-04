Conselho de Ética da Alesp aprova cassação de Arthur do Val

Com a aprovação dos nove membros do conselho, o processo agora segue para votação em plenário em forma de projeto de lei

Por unanimidade, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o pedido de cassação do deputado Arthur do Val (União Brasil) por quebra de decoro parlamentar.

O processo contra o deputado foi aberto após sua viagem humanitária à Ucrânia, onde ele fez falas machistas e sexistas sobre as ucraniana. Os áudios, com os comentários, foram vazados.

Com a aprovação dos nove membros do conselho, o processo agora segue para votação em plenário em forma de projeto de lei. Do Val apenas perderá o mandato caso a maioria dos 94 deputados estaduais vote a favor do projeto.

Durante a sessão, apoiadores de do Val tumultuaram a votação, carregando cartazes com “Não à cassação”. Além deles, mulheres ucranianas que vivem no Brasil também estiveram presentes.

“Eu errei, ponto final. Quero pedir desculpas às mulheres ucranianas que estão aqui. Agora, vamos ser sinceros. Todo mundo sabe que esse processo de cassação não é pelo que eu disse, mas por quem disse. A verdade é que todos aqui me odeiam. Esse processo não é pelos meus defeitos, mas por minhas virtudes”, disse o deputado.