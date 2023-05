Congresso faz sessão para instalar CPI do 8/1, e parlamentares brigam por comando de comissão

O governo Lula (PT) queria que a presidência da CPI ficasse com o Senado -onde conta com mais apoio do que na Câmara dos Deputados

THAÍSA OLIVEIRA

BRASÍLIA, DF

O Congresso abriu nesta quinta-feira (25) a sessão para instalação da CPI do 8 de janeiro, formada por deputados federais e senadores.

Os trabalhos são conduzidos pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), o parlamentar mais velho do colegiado. Apesar da abertura da sessão, a escolha do presidente e do relator ainda é motivo de discussão.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou que havia acordo, inclusive com a oposição, para que o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA) fosse o presidente da CPI e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora.

O senador Esperidião Amin protestou, no entanto, contra a criação do cargo de segundo vice-presidente para acomodar o senador Magno Malta (PL-ES). O acerto incluía ainda o senador Cid Gomes (PDT-CE) como vice-presidente.

O nome de Eliziane foi motivo de embates logo após o anúncio. O senador Marcos do Val (Podemos-ES) reclamou da proximidade da senadora maranhense com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA).

O senador Omar Aziz (PSD-AM) interveio a favor da colega, mas Marcos do Val protestou. Otto pediu para que Do Val ficasse em silêncio e afirmou que a comissão não era delegacia de polícia.

O governo Lula (PT) queria que a presidência da CPI ficasse com o Senado -onde conta com mais apoio do que na Câmara dos Deputados e tem o presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como aliado de primeira hora.

Os partidos do centrão, no entanto, brigaram para que a presidência ficasse com os deputados federais e entraram em acordo para indicar Maia, um dos vice-líderes do blocão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Em um sinal de que o governo sairia derrotado na disputa interna pela presidência da comissão se partisse para o voto, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), abriu mão da participação dele um dia antes da instalação.

A ideia do governo era emplacar Braga ou Renan Calheiros (MDB-AL) como presidente da CPI. Apesar disso, Braga anunciou nesta quarta (24) que os senadores Veneziano Vital do Rêgo (PB) e Marcelo Castro (PI) ocupariam as duas vagas do MDB.

O governo preferia que a presidência ficasse com um senador aliado porque é o presidente quem controla o dia a dia dos trabalhos. É ele quem determina, por exemplo, quais requerimentos serão votados, e quem tem o poder de cortar o microfone dos colegas.

Líderes da base de Lula no Senado vinham reclamando, no entanto, que o Palácio do Planalto negligenciou a CPI de 8 janeiro, e não se organizou para impedir que o centrão de Lira conseguisse o cargo.

Apesar de Lula ser contra a CPI, a quantidade de assinaturas foi alcançada em fevereiro, com apoio inclusive de parlamentares da União Brasil, que controla três ministérios da Esplanada.

O governo se viu obrigado a apoiar a comissão no mês passado depois que vieram à público parte dos vídeos do Planalto em 8 de janeiro –episódio que levou à saída do ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Gonçalves Dias.

VEJA QUEM SÃO OS 32 TITULARES DA COMISSÃO:

Senadores

Ana Paula Lobato (PSB-MA)

Cid Gomes (PDT-CE)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Esperidião Amin (PP-SC)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Magno Malta (PL-ES)

Marcelo Castro (MDB-PI)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto Alencar (PSD-BA)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Soraya Thronicke (União Brasil-MS)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Deputados federais

Aluisio Mendes (Republicanos-MA)

Amanda Gentil (PP-MA)

André Fernandes (PL-CE)

Arthur Maia (União Brasil-BA)

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Alexandre Ramagem (PL-RJ)

Duarte (PSB-MA)

Duda Salabert (PDT-MG)

Erika Hilton (PSOL-SP)

Filipe Barros (PL-PR)

Jandira Feghali (P C do B-RJ)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Rafael Brito (MDB-AL)

Rodrigo Gambale (Podemos-SP)

Rogério Correia (PT-MG)

Rubens Pereira Júnior (PT-MA)

