Comissão da Câmara fará audiência sobre compra de móveis para o Alvorada

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados fará audiência pública nesta terça-feira (18) sobre os gastos com cartão corporativo pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, em especial a compra de móveis para o Palácio da Alvorada.

A sessão foi pedida pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), para “debater meios para melhor gerir e controlar as despesas com os cartões de pagamentos do governo federal”.

Como a Folha de S.Paulo mostrou na semana passada, o governo gastou R$ 196.770 em cinco móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada.

Foram adquiridos de uma loja de um shopping de design e decoração em Brasília uma cama, dois sofás e duas poltronas. Em outra loja, o governo comprou um colchão king size.

Os gastos mais altos foram com o sofá com mecanismo elétrico (reclinável para a cabeça e os pés), que custou R$ 65.140, e com a cama, de R$ 42.230. As peças têm revestimento de couro italiano, 100% natural com tratamento exclusivo para evitar ressecamento.

Foram convidados para a audiência representantes da Controladoria-Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério do Planejamento.