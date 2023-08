Começa cerimônia de posse de Sabino no Turismo; Lira marca presença

O novo ministro do Turismo foi alçado ao cargo por um acordo entre o Palácio do Planalto e seu partido, o União Brasil, para melhorar a governabilidade do governo

Começou no final da manhã desta quinta-feira, 3, a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino. O evento ocorre no Palácio do Planalto e conta com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que desceu a rampa ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O deputado federal licenciado foi oficializado como novo ministro do Turismo em 14 de julho, na publicação do Diário Oficial da União (DOU). Contudo, em meio ao recesso parlamentar informal, a posse esperou a volta dos trabalhos legislativos para garantir a presença do Congresso no evento. Até a noite de quarta-feira, 3, estavam confirmados 120 parlamentares na cerimônia.

Dentre as principais autoridades presentes, estão os deputados federais Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA), o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

O novo ministro do Turismo foi alçado ao cargo por um acordo entre o Palácio do Planalto e seu partido, o União Brasil, para melhorar a governabilidade do governo. Diante de uma base ainda frágil no Congresso, o chefe do Executivo discute uma reforma ministerial para acomodar partidos do Centrão. Além do União Brasil, estão em discussão indicações do PP e Republicanos à Esplanada.

A troca no Turismo foi feita para acomodar os interesses do União Brasil. Desde o início do governo, a bancada do partido na Câmara se sente sub-representada na Esplanada. Os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Juscelino Filho (Comunicações), da cota da sigla, são considerados indicações de Alcolumbre.

A ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, exonerada para ocupar Sabino, era tratada como uma escolha pessoal de Lula. Como Daniela recorreu à Justiça Eleitoral para deixar o União Brasil, o partido vinha, há mais de um mês, pressionando o Planalto para trocá-la por Sabino. Lula, contudo, queria planejar uma “saída honrosa” da agora ex-ministra.

Em entrevista ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, após nomeação à pasta, o agora ministro afirmou que trabalhará também para aumentar a rapidez na execução de emendas no ministério. “Pretendemos trabalhar para ter celeridade na execução das emendas e, o mais breve possível, ter essas obras entregues, parlamentar feliz, o povo da sua região feliz e o Brasil e o turismo sendo desenvolvido”, declarou à reportagem.

