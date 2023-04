Com 16 mandados de prisão expedidos, Operação Lesa Pátria chega a 10ª fase

O ministro Alexandre de Moraes votou hoje pela abertura de ação penal contra 100 acusados de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro

Começou nesta terça-feira (18) a 10ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília.

Naquela ocasião, terroristas destruíram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, com danos aos imóveis, móveis e objetos.

Nesta fase, estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal.

Os indivíduos serão investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A Operação Lesa Pátria segue em curso, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. Informações sobre a identificação de pessoas que participaram de alguma forma dos fatos ocorridos em 8/1 devem encaminhar e-mail para [email protected]

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou hoje pela abertura de ação penal contra 100 acusados de participar dos ataques golpistas de 8 de janeiro, que causaram destruição nas sedes dos Três Poderes. A decisão foi inserida no plenário virtual do tribunal. A defesa dos acusados puderam apresentar suas sustentações orais até as 23h59 desta segunda-feira (17) no sistema do STF.