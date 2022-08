Collor bate boca com Rodrigo Cunha em debate

A confusão da noite desta quarta-feira (31) chegou a um ponto em que o microfone de Collor foi cortado

O ex-presidente e senador do Alagoas Fernando Collor (PTB) bateu boca com o senador Rodrigo Cunha (União Brasil) em debate para o governo de Alagoas -ambos são candidatos ao cargo. A confusão da noite desta quarta-feira (31) chegou a um ponto em que o microfone de Collor foi cortado e Cunha precisou ser levado de volta a uma outra parte do palco.

No evento, organizado pelo portal 7 Segundos de Maceió, o ex-presidente questionou o oponente sobre seu vínculo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e uma indicação da própria namorada a um cargo na Prefeitura da capital do estado.

“Dentro do que disse agora que escolheria pessoas de acordo com capacidade técnica, como o senhor indicou sua namorada a cargo na Prefeitura de Maceió?”, disse Collor. Exaltado, Cunha começou a falar fora do tempo de réplica, o que levou o político do PTB a dizer: “Morda seus beiços”.

Cunha se levantou enquanto ele e Collor apontavam os dedos um para o outro. O microfone do ex-presidente ficou mudo, mas as acusações não pararam e um assessor afastou o senador do União Brasil.

Entre os questionamentos feitos pelo ex-presidente estavam uma suposta mentira, falada por Cunha, de que ele é a favor de pedágios e o motivo pela troca de partido do outro senador. “Foi ao União Brasil atrás de fundo político”, acusou após dizer que Cunha “depende de Arthur Lira”.