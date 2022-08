Ciro se reúne com advogados e juristas em jantar em São Paulo

Participaram do encontro representantes do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa

Mônica Bergamo

São Paulo, SP O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) e sua vice, Ana Paula Matos, se reuniram na noite desta segunda-feira (8) em São Paulo com advogados e presidentes de instituições ligadas ao judiciário brasileiro. Leia também STJ anula acordo da Camargo Corrêa e tranca ação contra ex-secretário de Alckmin

O encontro ocorreu no restaurante Santo Colomba, na região dos Jardins, e durou cerca de três horas. O jantar foi organizado pelo advogado Thiago Anastácio. Participaram do encontro representantes do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Público. Foram discutidos temas como o combate à corrupção e reformas política e tributária. A data do encontro foi escolhida para coincidir com a semana da leitura manifesto pró-democracia organizado por entidades e por alunos da Faculdade de Direito da USP, marcada para quinta-feira (11). Além de Ciro, a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", já foi endossada também pelos presidenciáveis Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe D'Ávila (Novo) e Lula (PT). "Mais importante que se dizer democrata, assinar documentos e gritar nas redes sociais, é viver como um democrata, discutindo ideias, fazendo provocações, sentando-se com adversários de ideias e não instigando fanatismos", afirma Anastácio.