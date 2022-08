EUA aprova venda de mísseis ao Brasil por US$ 74 milhões

O Governo Federal teria solicitado a compra de 222 mísseis Javelin, FGM-148, e 33 Unidades de Comando Javelin (CLU)

O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma possível venda de mísseis Javelin ao governo brasileiro, além de outros equipamentos relacionados. Segundo a nota, o custo das armas é de até US$ 74 milhões.

O Governo Federal teria solicitado a compra de 222 mísseis Javelin, FGM-148, e 33 Unidades de Comando Javelin (CLU). Também estão incluídos: Treinadores de Habilidades Básicas de Produtividade Avançada; rondas de simulação de mísseis; assistência técnica da Diretoria de Gerenciamento de Assistência de Segurança; assistência técnica do Escritório de Projetos de Aviação Tática e Munições Terrestres; outros equipamentos e serviços associados; e outros elementos relacionados de apoio logístico e de programas.

Os documentos e certificações necessárias para a venda foram entregues nesta terça-feira (09) pela Agência de Cooperação em Defesa e Segurança ao Congresso Nacional.

Ainda de acordo com o Departamento, a venda melhorará a capacidade do Exército brasileiro de enfrentar possíveis futuras ameaças. “Esta venda proposta apoiará os objetivos da política externa e de segurança nacional dos EUA, melhorando a segurança de um importante parceiro regional, que é uma força importante para a estabilidade política e o progresso econômico na América do Sul”, continua.

A nota ainda ressalta que a descrição e valores em dólares é para a maior quantidade estimada e o valor com base nas necessidades iniciais. “O valor real em dólares será menor dependendo das exigências finais, da autoridade orçamentária e do(s) contrato(s) de venda assinado(s), se e quando for concluído”, garante.