Ciro Gomes diz que participa de construção ampla com Alckmin, Datena e Kassab em SP

Camila Mattoso

Brasília, DF

O presidenciável Ciro Gomes disse que seu partido, o PDT, participa de uma construção ampla com Geraldo Alckmin (de saída do PSDB), José Luiz Datena (PSL), Gilberto Kassab (PSD) e Márcio França (PSB).

A declaração de Ciro foi dada durante palestra no sindicato dos metalúrgicos de Guarulhos, nesta quinta-feira (21).

Alckmin, que deve rumar para o PSD, pretende se lançar candidato ao governo de São Paulo em 2022. França pode ser seu vice. Datena, por sua vez, tem dito que pretende concorrer à Presidência da República.

“Tenho conversado com diversas forças em todo o Brasil. Em São Paulo, o PDT participa de uma construção ampla com Alckmin, Datena, Kassab e Márcio França”, disse Ciro, que ressaltou ter também bom diálogo com o PSOL de Guilherme Boulos e Juliano Medeiros.

“Todas essas conversas têm sido conduzidas com muita habilidade pelo presidente Carlos Lupi e por Antonio Neto [presidente do diretório municipal do PDT de SP]”, disse Ciro.