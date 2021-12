Ciro e Cid Gomes são alvos de operação da PF sobre desvios em obras do Castelão

A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça, tendo entre os alvos os irmãos Ciro Gomes e o Cid Gomes, ambos do PDT

A Polícia Federal deflagrou operação na manhã desta quarta (15) contra desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará.

A PF cumpre 14 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça, tendo entre os alvos os irmãos Ciro Gomes, pré-candidato a presidente, e o senador Cid Gomes, ambos do PDT.

Segundo nota da polícia, as suspeitas são de “fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras” no estádio, entre os anos de 2010 e 2013.

As investigações tiveram início ainda em 2017, sendo identificados indícios de esquema criminoso com pagamentos de propinas para que uma empresa tivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão, e recebesse também valores devidos do Governo do Estado do Ceará.

Foram apurados indícios de pagamentos de R$11 milhões em propinas em dinheiro e disfarçadas de doações eleitorais, com notas fiscais fraudulentas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e passiva.

Procurada, a assessoria de Ciro ainda não se manifestou.