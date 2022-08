Ciro diz que programa de reestruturação de dívida abrangerá 6 milhões de empresas

De acordo com ele, o programa “Nome Limpo” pretende tirar dos SPCs pessoas físicas e empresas negativadas a taxas de juros menores

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse nesta quinta-feira, 18, que o seu programa de reestruturação de dívidas vai abranger também um contingente de 6 milhões de empresas que hoje se encontram com seus CNPJs na lista de devedores dos serviços de proteção de crédito.

De acordo com ele, o programa “Nome Limpo” pretende tirar dos SPCs pessoas físicas e empresas negativadas a taxas de juros menores do que as que são cobradas hoje em qualquer renegociação de dívidas.

Com isso, ele acredita que alavancará a economia por meio do aumento do consumo e emprego. “Vamos caminhar na direção de consolidar o crédito empresarial que é a premissa do investimento”, disse, acrescentando que o atual modelo econômico é que tem impedido o PIB brasileiro crescer de forma sustentada há 40 anos.

Outro passo que Ciro promete dar, caso seja eleito, é retomar 14 mil obras públicas paralisadas para gerar 5 milhões de empregos em dois anos. “Isso está tudo estudado, mas o grande objetivo é a construção civil, subir as favelas, dar o título da terra, financiamento de moradias em 36 meses”, disse Ciro, que participa de audiência na Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Estadão conteúdo