Cientistas fazem renúncia coletiva de medalha entregue por Bolsonaro

O gesto foi motivado pela exclusão de dois cientistas da lista de agraciados que haviam sido alvos de apoiadores do governo federal

Victoria Damasceno

São Paulo, SP

Cientistas com condecorações da Ordem Nacional do Mérito Científico fizeram uma renúncia coletiva da medalha entregue pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O gesto foi motivado pela exclusão de dois cientistas da lista de agraciados que haviam sido alvos de apoiadores do governo federal.



Mais de 20 cientistas assinaram a carta em apoio a Marcus Vinícius Guimarães Lacerda, pesquisador da Fiocruz, e Adele Schwartz Benzaken, diretora da Fiocruz Amazônia.



Nesta sexta-feira (5), em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União, Bolsonaro anulou a admissão dos pesquisadores na classe de “comendador” por conhecimentos sobre ciências da saúde.



“Enquanto cientistas, não compactuamos com a forma pela qual o negacionismo em geral, as perseguições a colegas cientistas e os recentes cortes nos orçamentos federais para a ciência e tecnologia têm sido utilizados como ferramentas para fazer retroceder os importantes progressos alcançados pela comunidade cientifica brasileira nas últimas décadas”, diz o documento.



Antes disso, o epidemiologista Cesar Vitora já havia recusado o título de grão-cruz da ordem concedido pelo governo federal na última quarta-feira (3). Segundo carta-aberta escrita pelo médico, mesmo que seja um grande “reconhecimento para qualquer cientista brasileiro”, o deixou dividido por ter sido feito por uma gestão que “não apenas ignora, mas ativamente boicota as recomendações da epidemiologia e da saúde coletiva”.