Cidade governada por pai de Lira vai receber R$ 3,8 milhões de orçamento secreto

Repasse vai ocorrer por meio da superintendência da Codevasf, que é comandada por um primo do presidente da Câmara

O município de Barra de São Miguel, em Alagoas, receberá R$ 3,8 milhões provenientes de emendas do relator, o chamado “orçamento secreto”. A cidade é governada por Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O repasse vai ocorrer por meio da superintendência da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), em Alagoas, que é comandada por um primo de Lira, João José Pereira Filho, indicado ao cargo pelo próprio presidente da Câmara. As informações são do jornal O Globo.

Com as emendas do relator, o deputado ou senador tem o poder de encaminhar diretamente aos ministérios sugestões de aplicações de recursos da União.

Recentemente, a ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu temporariamente os repasses feitos pelo governo Jair Bolsonaro a parlamentares da base aliada por meio do orçamento secreto.