Cidade de São Paulo testa creches em que crianças podem ficar por 12 horas

ISABELA PALHARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou na manhã desta terça-feira (1º) que testará o atendimento a crianças por 12 horas em creches de São Paulo. O projeto experimental vai começar por 13 unidades.

O horário estendido de atendimento teve início já nesta terça e, segundo a SME (Secretaria Municipal de Educação), famílias de cerca de 1.100 crianças, de 0 a 3 anos, manifestaram interesse.

Nesse modelo, os pais podem deixar as crianças das 7h às 19h nas creches -duas horas a mais do que o período regular. A secretaria explicou que selecionou para o projeto experimental unidades com fácil acesso por transporte público.

“Percebemos que essa era uma demanda das famílias, por causa do horário de trabalho e decidimos experimentar. Identificamos unidades que ficam próximas de boas opções de transporte público e fizemos uma consulta aos pais das crianças matriculadas nessas creches”, disse Fernando Padula, secretário de Educação.

Na pesquisa com os pais, 70% disseram ter interesse na ampliação do horário de atendimento das creches.

A secretaria selecionou uma creche de cada uma das 13 diretorias de ensino da cidade. Após o teste com essas unidades, a prefeitura avaliará a viabilidade de levar o horário estendido para mais creches.

“Vamos avaliar se esse horário atende as necessidades das famílias. Se o resultado for positivo, vamos estudar as estratégias para ampliar para mais unidades.”

O secretário explicou que a extensão do horário de funcionamento gera um custo 22% superior ao das creches com atendimento regular. A ampliação de duas horas exige a contratação de mais professores e a oferta de mais uma refeição para as crianças.

Todas as unidades selecionadas para o projeto experimental são da rede indireta, ou seja, conveniadas com a prefeitura.

São Paulo tem cerca de 322 mil crianças de até três anos matriculadas nas creches da rede pública da cidade.