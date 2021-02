Chuva causa aglomeração em entrada de Anexo da Câmara

A espera para entrar na Câmara dos Deputados pela passagem lateral pelos visitantes se deu, além da quantidade de pessoas, também pela necessidade de cadastro eletrônico prévio no Portal do órgão

Na manhã desta terça-feira (23), uma extensa fila de visitantes foi formada em frente ao Anexo IV da Câmara dos Deputados, o que gerou aglomerações no local. Apesar de usarem máscaras, o distanciamento social recomendado por órgãos locais, nacionais e internacionais não foi respeitado. A aferição da temperatura, porém, era feita.

Durante a tarde, devido à chuva, a fila desapareceu e restou aos insistentes, ainda aglomerados, esperar debaixo de uma das marquises de embarque e desembarque na entrada do anexo. A reportagem esteve no local e não verificou placas ou instruções de funcionários da portaria que orientassem aos visitantes que mantivessem o distanciamento entre si, a fim de evitar possíveis contaminações pela covid-19.

A espera para entrar na Câmara dos Deputados pela passagem lateral pelos visitantes se deu, além da quantidade de pessoas, também pela necessidade de cadastro eletrônico prévio no Portal do órgão, conforme foi estabelecido no parágrafo 3º do Ato da Mesa nº 145, de 22 de julho do ano passado.

O inciso segundo esclarece que o visitante precisa “apresentar o código de barras bidimensional (QR code), gerado no final do cadastramento eletrônico, em formato físico ou digital”.

Um dos visitantes que chegou ao local, que preferiu não se identificar, ao ver a aglomeração na entrada do anexo decidiu não mais entrar e retornar apenas no dia seguinte, na esperança de que a mesma situação não se repita e ele possa entrar no órgão com segurança.

Foto: Vítor Mendonça

Foto: Vítor Mendonça

Foto: Vítor Mendonça

Foto: Vítor Mendonça

Foto: Vítor Mendonça

“Quando vi esse tanto de gente já pensei logo em voltar e ver se amanhã consigo entrar. […] Tenho receio, já tive a covid, mas tenho comorbidade e não quero arriscar”, contou. Ele manteve distância dos demais que queriam entrar no órgão.

Um dos funcionários do local afirmou que a aglomeração é comum durante as terças, quartas e quintas-feiras em frente ao Anexo IV – dias de maior movimentação dentro da Casa e onde está boa parte dos gabinetes dos parlamentares do órgão.

Questionada pela reportagem quanto às estratégias de organização para evitar episódios semelhantes, a Câmara dos Deputados, até a última atualização desta matéria, não respondeu às solicitações. O espaço permanece aberto para manifestação. Episódio similar já aconteceu anteriormente, no dia 9 de fevereiro deste ano.