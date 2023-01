China critica controle para covid em relação a passageiros e ameaça retaliar

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, se pronunciou em um briefing diário nesta terça-feira, 3

A capital da China está criticando os requisitos de teste em passageiros vindos do país e ameaçando contramedidas contra as nações envolvidas com base na reciprocidade. “Acreditamos que as restrições de entrada adotadas por alguns países visando a China carecem de base científica, e algumas práticas excessivas são ainda mais inaceitáveis”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, em um briefing diário nesta terça-feira, 3.

E destacou: “Nos opomos firmemente a tentativas de manipular as medidas da covid-19 para fins políticos.”

