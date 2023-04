Chefe de gabinete da secretaria executiva do GSI pede exoneração do cargo

O secretário executivo do GSI, general Ricardo Nigri, a quem Jorge Fontes estava subordinado, já tinha sido exonerado

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, exonerou Jorge Henrique Luz Fontes do cargo de chefe de gabinete da secretaria executiva do GSI. A portaria está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e informa que a exoneração é feita “a pedido”.

O secretário executivo do GSI, general Ricardo Nigri, a quem Jorge Fontes estava subordinado, já tinha sido exonerado, também a pedido, na semana passada, logo após a saída do general Gonçalves Dias do comando do órgão.

G. Dias pediu para deixar o posto depois da divulgação na imprensa de vídeos mostrando agentes do GSI deixando o Palácio do Planalto à mercê dos vândalos que o invadiram no dia 8 de janeiro deste ano. G.Dias aparece nas imagens.

Estadão Conteúdo